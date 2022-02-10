Суд ужесточил приговор бывшим сотрудникам омского ГУ МЧС, похитившим 14 млн рублей

ОМСК, 10 февраля. /ТАСС/. Омский областной суд по апелляции региональной прокуратуры пересмотрел приговор двум бывшим сотрудникам ГУ МЧС по Омской области, похитившим 14 млн рублей, и заменил условное наказание на заключение в колонии общего режима на четыре и 4,5 года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Суд первой инстанции назначил виновным наказание в виде лишения свободы условно с установлением испытательного срока. Прокуратура не согласилась с приговором и обжаловала его в апелляционном порядке в связи с несправедливостью наказания. Суд второй инстанции согласился со стороной обвинения и назначил осужденным наказание в виде четырех лет, и четырех лет и шести месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", - сообщила пресс-служба.

Суд установил, что в 2012-2019 годах бухгалтер отделения ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области и бухгалтер материально-технического склада в райцентре Кормиловка похитили 14 млн рублей бюджетных средств. Для этого они вносили в реестры денежного довольствия сотрудников фиктивные средства и получали за них дополнительно начисленную зарплату.