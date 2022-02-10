Экс-министра туризма Ставрополья арестовали по делу о превышении полномочий

СТАВРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Бывший министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья, который стал фигурантом дела о превышении полномочий при заключении контрактов на 45 млн рублей, арестован на два месяца. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела и личность подозреваемого, в судебном заседании прокурором дано заключение о необходимости взять под стражу бывшего министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. Суд согласился с позицией прокуратуры, избрал в отношении указанного должностного лица меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - пояснил собеседник агентства.

Ранее в отношении экс-министра возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". В 2020 году министерство заключило госконтракт на проведение мероприятий в 2021 году на сумму более 45 млн рублей. Проверка показала, что фактически предметом контракта были услуги, оказанные министерству годом ранее. Аукционные документы были подготовлены под заранее выбранную организацию. Это повлекло неэффективное и неправомерное расходование 35 млн рублей бюджетных средств.

Прокуратура края и УФСБ по региону проводят проверки исполнения многомиллионных контрактов, заключенных Минтуризма Ставрополья в период с 2019 по 2021 год. По результатам этих проверок ранее также было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье в отношении действующего министра туризма Кирилла Реута. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.