Один из напавших на "Пятерочку" в Подмосковье ранее работал в магазине сети

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Один из приезжих из Таджикистана, которых подозреваемый в нападении на магазин "Пятерочка" в подмосковном селе Новопетровское Истринского городского округа, ранее сам работал в магазине этой сети. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, один из подозреваемых более года сам работал в магазине этой сети", - сказал собеседник агентства, не уточнив фамилию этого человека. Другой источник ТАСС отметил, что еще один подозреваемый, Хабибулло Мухамадиев в марте 2021 года привлекался к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность. "Он был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ ("Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской области"), ему назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением в виде контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации. Однако по неизвестным причинам он остался в России", - сказал собеседник агентства. В Симоновском суде Москвы ТАСС подтвердили, что рассмотрели административный протокол в отношении мужчины с совпадающими именем и фамилией в марте 2021 года, однако не смогли уточнить иные подробности.

В ночь на среду в селе Новопетровское неизвестные в масках ворвались в магазин, избили его сотрудников. В результате кассир, женщина 1970 года рождения, погибла, директор магазина и его супруга госпитализированы. По данным СК, грабители похитили из кассы 96 тыс. рублей и скрылись. Полиция задержала четырех подозреваемых в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ).