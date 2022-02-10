Против главы одного из районов Томской области возбуждено дело о превышении полномочий

ТОМСК, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий против главы Кожевниковского района Томской области. По предварительным данным, он принял и оплатил реконструкцию очистных сооружений в Кожевникове, хотя фактически работы не были закончены, сообщает управление СК по Томской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы Кожевниковского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий"). По предварительным данным, подозреваемый, являясь главой Кожевниковского района, заключил <…> муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений в с. Кожевниково. Несмотря на то, что объект фактически не был введен в эксплуатацию и не было получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта, в декабре 2020 года все работы подозреваемым были приняты и оплачены в полном объеме", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, по данным следствия, в ноябре 2021 года подозреваемый заключил муниципальные контракты на выполнение режимно-наладочных работ на том же объекте, которые уже были предусмотрены и оплачены по заключенному в апреле 2020 года муниципальному контракту.