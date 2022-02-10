СК сообщил, что казанскому серийному убийце инкриминируются 32 преступления

КАЗАНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи Татарстана предъявили обвинение в совершении 32 убийств серийному маньяку из Казани Радику Тагирову, которого задержали 1 декабря 2020 года. Об этом заседания итоговой коллегии следственного управления СК РФ по Татарстану сообщил и. о. руководителя управления Марсель Дулкарнаев.

Ранее в СУ СК РФ по Татарстану сообщали об убийстве 26 женщин и одного покушения на убийство, похищения их имущества, совершенных в период с 2011 по 2012 год на территории более 10 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

"Собраны доказательства убийства пожилых женщин, совершенных серийным маньяком Тагировым на протяжении 2011-2012 годов на территории нескольких субъектов страны. По данному уголовному делу предъявлено обвинение в совершении 32 убийств", - сообщил Дулкарнаев.

Он отметил, что большая часть убийств, а именно 11, совершены на территории Республики Татарстан. "Учитывая особый резонанс произошедшего и обширную географию преступлений, дальнейшее расследование по уголовному делу осуществляется центральным аппаратом Следственного комитета", - уточнил Дулкарнаев.