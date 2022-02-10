СМИ: число жертв циклона Батсираи на Мадагаскаре превысило 130

ПРЕТОРИЯ, 10 февраля. /ТАСС/. Число погибших в результате циклона Батсираи на Мадагаскаре превысило 130. Об этом сообщила в четверг газета Madagascar Tribune.

Со ссылкой на Национальное бюро борьбы с последствиями природных катастроф газета указывает, что предварительно общее число пострадавших от стихийного бедствия достигло 112 тыс. человек, 61 тыс. из которых - внутренне перемещенные лица.

Циклон разрушил более 50 больниц, около 1 200 учебных классов.

Накануне Главное управление метеорологии Мадагаскара предупредило об опасности приближения нового циклона Клифф. Как сообщила ранее газета Midi Madagasikara, циклон будет сопровождаться обильными дождями, растет также угроза очередных наводнений.

Обычно сезон циклонов продолжается на Мадагаскаре с октября по март, их может насчитываться несколько десятков, а наиболее мощных, со скоростью ветра около 200 км/ч, - до 3-5.

В январе Мадагаскар уже испытал на себе удары тропического шторма "Ана", погибли, по данным властей, 58 человек. Затем шторм продолжил свое движение на восток, обрушившись на Мозамбик и Малави. Из-за его последствий в этих странах погибли 18 и 20 человек соответственно.