В Смоленске задержали подозреваемого в рассылке ложных сообщений о минировании

ТАСС, 10 февраля. Сотрудники полиции и УФСБ России по Смоленской области задержали 17-летнего местного жителя, который подозревается в распространении ложных сообщений о минировании соцобъектов на территории региона. Его заключили под стражу на два месяца, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба управления МВД России по региону.

В январе и феврале на почты социально-значимых объектов в Смоленской области поступали ложные анонимные сообщения о минировании, в том числе в детсады и образовательные учреждения.

"В Смоленске задержан подозреваемый в рассылке ложных сообщений о готовящихся взрывах. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе проверки установлено, что 17-летний местный житель принадлежал к группе в соцсетях, которая специализировалась на рассылке подобных сообщений и распространял ложные сведения о минировании соцобъектов на территории региона в январе и феврале 2022 года. "Сообщения он рассылал со своего ноутбука, скрывая данные об отправителе и указывая случайные номера мобильных телефонов, на которые якобы нужно высылать вознаграждение во избежание взрывов", - добавили в пресс-службе.

На данный момент расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия"), продолжается.