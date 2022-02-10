Экс-замминистра юстиций Владимир Ялунин не найден на пятый день поисков

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Спасатели приостановили до утра поиск экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина, предположительно утонувшего в Москва-реке в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"Поиск приостановлен до утра", - сказали в ведомстве.

По последним данным, водолазы совершили 31 погружение, обследовав почти 4 тыс. кв. м дна реки. Камерами через 1,6 тыс. пробуренных лунок исследовано 7,4 тыс. кв. м. Всего спасателями осмотрено 11,3 тыс. кв. метров территории. От места провала под лед квадроцикла Ялунина вниз по течению реки спасателями пройден почти 1 км. На месте поисков разбит палаточный лагерь спасателей.

70-летний Владимир Ялунин в минувшую субботу отправился кататься на квадроцикле. У села Козино были обнаружены его следы, ведущие к реке. В месте, где заканчиваются следы, на водоеме образовался разлом льда размером с квадроцикл, который водолазы обнаружили на дне реки. В экстренных службах не исключают, что бывшего замминистра юстиции унесло течением.

Ялунин с августа 1998 по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 по август 2006 года был заместителем министра юстиции.