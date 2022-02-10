Экс-гендиректора ЗАО "Капитал Ре" Джениа арестовали заочно за злоупотребление полномочиями

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы избрал заочный арест бывшему гендиректору страховой компании "Капитал Перестрахование" (ЗАО "Капитал Ре", входит в группу "Росгосстраха") Дауру Джениа, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Джениа находится в международном розыске.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Джениа на срок два месяца с момента передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории РФ", - сказала собеседница агентства. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Даур Джениа объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ "Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации". Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.