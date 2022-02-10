В Цунтинском районе Дагестана загорелась сельская школа

МАХАЧКАЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Двухэтажное здание школы горит в селе Хибиятли в Цунтинском районе Дагестана. Пострадавших нет, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о том, что в селе Хибиятли Цунтинского района горит школа. На место направлены силы и средства. Размеры здания 22 на 7 м, двухэтажное, в нем обучалось 87 детей. Первый этаж каменный, второй этаж - деревянный каркас, крыша - металлопрофиль по деревянной обрешетке", - сказал собеседник агентства.

По факту пожара в школе прокуратура Дагестана организовала проверку.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами законодательства о безопасности и противопожарных правил", - сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Голубова, добавив, что по результатам проверки "при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".