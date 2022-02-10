В НАО сотрудников ГИБДД обвинили в получении взяток и злоупотреблении полномочиями

АРХАНГЕЛЬСК, 10 февраля. /ТАСС/. Более десяти бывших и действующих сотрудников ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу (НАО) обвиняются в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.

"Следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО предъявлено обвинение в получении взяток в составе организованной группы 13 бывшим и двум действующим инспекторам дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по НАО, а также двум лицам, не являющимися должностными. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Получение взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей"), п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в составе организованной группы"), ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") ", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что сотрудники ГИБДД с сентября 2019 года по октябрь 2020 года во время служебных командировок в вахтовый поселок Харьягинский, действуя в составе организованной преступной группы, зная о последующей передаче взяток членам группы, не предпринимали мер для выявления и пресечения административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. При выявлении административных правонарушений протоколы они не составляли, незаконно освобождая водителей и юридических лиц от ответственности, предоставляя тем самым возможность беспрепятственного передвижения транспортных средств через вахтовый поселок, в том числе с нарушениями ПДД.

Члены преступной группы в поселке Харьягинский неоднократно получали взятки в виде денег и иного имущества в виде дизельного топлива за вышеуказанное бездействие, попустительство по службе, незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателей и представляемых им лиц. По версии следствия, обвиняемые получили незаконное денежное вознаграждение на общую сумму более 3,5 млн рублей. В ходе допроса в качестве обвиняемых три бывших сотрудника ГИБДД полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном, двое признали вину частично.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области. Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.