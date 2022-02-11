СМИ: в столице Йемена в результате взрыва газа разрушен трехэтажный дом

КАИР, 11 февраля. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в четверг вечером в одном из районов столицы Йемена Саны. Об этом передает новостной портал "Йемен аль-Гад".

Инцидент, который произошел в квартале на северо-востоке Саны, привел к обрушению трехэтажного дома и возникновению сильного пожара, который продолжается до сих пор. Известно, что взрыв, в результате которого могут быть погибшие и пострадавшие, произошел в магазине по продаже газовых баллонов.

Согласно свидетельству очевидцев, повреждения получили близлежащие строения, уничтожено несколько припаркованных поблизости машин. Место происшествия полностью оцеплено, туда направляются кареты скорой помощи, бригады спасателей и гражданской обороны.