Власти Аргентины обнаружили карфентанил в кокаине, которым отравились более 100 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 февраля. /ТАСС/. Кокаин, от употребления которого за сутки в Аргентине погибли или были госпитализированы более 100 человек, был смешан с опиоидным анальгетиком карфентанилом, который применяется в ветеринарии. Об этом сообщила в четверг прокуратура провинции Буэнос-Айрес.

"Информируем, что сегодня были получены результаты двух независимых экспертных исследований, которые пришли к выводу, что веществом, с которым был смешан гидрохлорид кокаина, и которое было обнаружено в нескольких изъятых образцах, был карфентанил - чрезвычайно сильный опиоид, действие которого в 10 000 или более раз сильнее, чем у героина или фентанила", - говорится в тексте.

2 февраля стало известно, что в больницы нескольких пригородов Буэнос-Айреса массово поступают люди с симптомами тяжелого отравления после употребления кокаина. Погибли 24 человека, еще более 80 были госпитализированы. По предварительным данным, все отравившиеся купили наркотики в одном месте.