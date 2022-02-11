На западе Москвы произошла массовая драка мигрантов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Два человека доставлены в полицию после драки на улице Екатерины Будановой на западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Информация о драке поступила в полицию вечером 10 февраля. "В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлено, что произошел конфликт между несколькими гражданами, которые разошлись до приезда наряда полиции. Сотрудники полиции доставили в ОМВД двоих граждан для проверки на причастность к данному инциденту", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что от одного из доставленных в полицию получено заявление по факту его избиения. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства конфликта и устанавливают личности всех его участников.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что, предварительно, в драке принимали участие не менее 10 человек - мигрантов из ближнего зарубежья. Они были с битами и палками.