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В Индии при обрушении перекрытий в жилом доме погиб по меньшей мере один человек

Еще несколько могут оказаться под завалами

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и еще несколько могут оказаться под завалами при обрушении перекрытий в жилом здании в делийском пригороде Гургаоне. Как сообщает в пятницу телеканал NDTV, инцидент произошел поздно вечером в четверг в одном из престижных районов города.

По информации телеканала, перекрытия обрушились с шестого до первого этажа в 18-этажном жилом доме. На месте работает команда спасателей из Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Сколько человек могут оказаться под завалами, пока неизвестно. Причины обрушения выясняются.

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