Спасатели на Камчатке завершили работы на месте падения самолета Ан-2

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке завершили работы на месте падения легкомоторного самолета Ан-2 в районе села Коряки на Камчатке, где погибли два члена экипажа. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Для тушения возгорания, которое произошло в результате крушения Ан-2, были задействованы пожарная техника, а также подручные средства. Кроме того, в ходе поисковой операции прибывшими на место происшествия спасателями были обнаружены тела двух членов экипажа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все работы пожарных и спасателей на месте ЧП завершены.

По уточненной информации, частный легкомоторный самолет Ан-2 совершал рейс в село Тымлат Карагинского муниципального района, перевозил груз. На борту самолета находились два члена экипажа. Через некоторое время после взлета самолет потерпел крушение в одном километре юго-западнее села Коряки Елизовского муниципального района. Воздушное судно принадлежало компании "Камчатский кречет". Возбуждено уголовное дело.