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В Казани второй день подряд эвакуируют школы после сообщений о минировании

Правоохранительные органы проводят проверку сообщений

КАЗАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Сообщения о минировании второй день подряд поступают в школы Казани, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале в пятницу.

"Новый день и новые сообщения с угрозами, поступившие в школы. Снова правоохранительные органы вынуждены проверять такие сообщения. Снова родители переживают. Мы вас понимаем, потому что тоже каждый раз расстраиваемся из-за сорванных уроков. Но мы не хотим, чтобы такие случаи ослабили нашу с вами бдительность - ведь это вопрос безопасности наших же детей", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что в некоторых школах занятия могут начаться со второго урока. Правоохранительные органы проводят проверку сообщений.

Накануне в несколько школ Казани уже поступали анонимные сообщения о минировании. Правоохранительные органы после проверки опасные объекты не обнаружили.

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