Мэрию города в Волгоградской области оштрафовали на 400 тыс. рублей за незаконные свалки

ВОЛГОГРАД, 11 февраля. /ТАСС/. Бездействие по ликвидации свалок общей площадью в 13 600 кв. м стало причиной назначения штрафа администрации города Калач-на-Дону в Волгоградской области. Об этом в пятницу сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

"По результатам проведенного Межрегиональным управлением административного расследования администрация Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области привлечена к административной ответственности <...> в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. <…> Общая площадь территории, занятой несанкционированными свалками, составляет 13 600 кв. м", - сказали в управлении, пояснив, что наказание назначено за бездействие по ликвидации свалок и может быть обжаловано.

Сообщается, что специалисты Росприроднадзора выехали на указанную территорию с проверкой после многочисленных жалоб местных жителей. Было установлено наличие нескольких незаконных свалок отходов производства и потребления на землях, находящихся в ведении администрации. Лабораторные пробы показали превышения концентрации загрязняющих веществ в почве по сравнению с фоновыми значениями по нефтепродуктам и нитрат-иону, добавили в управлении.