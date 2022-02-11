ГП направила в суд дело участника нападения на десантников Псковской дивизии в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ направила в Шатойский районный суд уголовное дело в отношении боевика из банды Хаттаба и Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на военнослужащих Псковской дивизии в Чечне в 2000 году. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности"). Уголовное дело направлено в Шатойский районный суд Чеченской Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в составе вооруженной банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовал в вооруженном мятеже. В феврале - марте 2000 года в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечни он совершил вооруженное нападение на военнослужащих. В результате 84 военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.