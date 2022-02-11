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СК возбудил уголовное дело о нападении на полицейских в Новосибирской области

Нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/ Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин, напавших на полицейских минувшей ночью в подъезде одного из домов в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Татарским межрайонным СО СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), - сообщает пресс-служба.

По информации пресс-службы ведомства, минувшей ночью на двух сотрудников патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России "Татарский", приехавших на вызов, напали в подъезде два пьяных мужчины. Полицейские обезвредили злоумышленников и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело.

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