Полицейские Татарстана пресекли незаконный оборот иностранных лекарств от гепатита С

КАЗАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Татарстана выявили незаконный оборот лекарств от гепатита С. В общей сложности оперативники изъяли 261 упаковку препаратов, не прошедших процедуры сертификации и регистрации в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке бойцов спецподразделения МВД по Республике Татарстан пресечена незаконная деятельность двух жителей Казани, которые осуществляли сбыт незарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов, произведенных за рубежом", - сообщили в МВД.

Данные препараты не предназначались для реализации на российском рынке, так как не прошли соответствующие процедуры сертификации и регистрации. В общей сложности оперативники изъяли 261 упаковку лекарственных препаратов, предназначенных для лечения вирусного гепатита С.

В настоящее время изъятая продукция направлена на исследование, по результатам которой будет принято процессуальное решение.