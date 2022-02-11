В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за незаконного оборота 20 тонн спирта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Уголовно дело возбуждено по факту оборота без лицензии 20 тонн медицинского этилового спирта в Свердловской области. Стоимость продукции составляет более 1,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в пятницу.

"В январе 2022 года коммерческая организация ввезла в Россию 20 тонн этилового медицинского спирта стоимостью свыше 1,9 млн рублей в отсутствие лицензии на производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. <…> По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ ("Незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, расследование уголовного дела находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.

В ноябре 2021 года в Свердловской области от отравления метиловым спиртом, который был в суррогатном алкоголе, по официальным данным, погибли 24 человека. Все фигуранты задержаны и заключены под стражу.