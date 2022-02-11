Члена ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Алуште приговорили к 11,5 годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в пятницу приговорил к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима участника действовавшей в Алуште ячейки международной террористической организации (запрещена в РФ) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" Зекирью Муратова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Суд установил, что Муратов принимал участие в деятельности ячейки "Хизб ут-Тахрир" на территории Алушты. До задержания 7 июля 2020 года он участвовал в агитационно-пропагандистских мероприятиях, распространял идеи террористической организации среди местного населения. При этом Муратов изучал идеологические материалы и соблюдал меры конспирации. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - сообщил представитель суда.

В пресс-службе уточнили, что Муратов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") и ч. 1 ст. 30 ст. 278 УК РФ ("Приготовление к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти").

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, добавил представитель суда.