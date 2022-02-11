В Уфе пенсионерка продала две квартиры и передала мошенникам свыше 7 млн рублей

УФА, 11 февраля. /ТАСС/. Пенсионерка в Уфе передала более 7 млн рублей телефонным мошенникам, которые, представившись сотрудниками банка, сообщили ей о попытке хищения денег. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан в пятницу.

"В отдел полиции № 3 Управления МВД России по Уфе обратилась 66-летняя жительница столицы Башкирии. По ее словам, с 15 января по 9 февраля этого года неизвестные лица обманом похитили у нее более 7 млн рублей. Сотрудники полиции предварительно установили, что в середине января женщине позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что у пенсионерки пытаются похитить деньги мошенники", - сказано в сообщении.

Мошенники, якобы для предотвращения хищения, уговорили женщину взять кредит и перевести деньги на банковские счета, номера которых предоставили сами. Таким образом, потерпевшая перевела более 250 тыс. рублей. Далее женщина продала квартиру почти за 4 млн рублей и перевела деньги на 200 счетов. "Но и на этом злоумышленники не остановились. Они узнали, что у пенсионерки есть еще одна квартира. Вторую квартиру приобрели за 3,5 млн рублей, а деньги у женщины в этот раз забрал курьер. Пенсионерка еще неделю не подозревала, что ее обманули", - добавили в пресс-службе.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.