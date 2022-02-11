В Иванове возбудили дело по факту незаконной разработки карьера на сельхозземлях

ИВАНОВО, 11 февраля. /ТАСС/. Ивановские следователи возбудили уголовное дело из-за незаконной разработки песчаного карьера "Горно-рудной компанией" на землях сельскохозяйственного назначения. В результате был уничтожен плодородный слой почвы, восстановление которого теперь невозможно. Об этом сообщает следственное управление СК по Ивановской области.

"Фурмановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, если это повлекло причинение иных тяжких последствий)", - сообщает СК.

По данным следствия, в 2020 году ООО "Горно-Рудная компания" начала разработку карьера на земельном участке сельскохозяйственного назначения, не имея право на его использование. В результате незаконных действий был снят и уничтожен плодородный слой почвы. "Учитывая, что самовосстановление нарушенного земельного участка невозможно, вред окружающей среде в размере 17 млн руб. вследствие уничтожения плодородного слоя почвы относится к иным тяжким последствиям", - сообщили в СК, уточнив, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки, поступившим из Фурмановской межрайонной прокуратуры.