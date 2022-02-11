Жительница Красноярска перевела якобы представителю британского актера 5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Жительница Красноярска перевела около 5 млн рублей лжепредставителю актера из Великобритании. Мошенник оказался уроженцем Нигерии, сообщили журналистам в пятницу в региональном главке МВД.

"Потерпевшая в одной из социальных сетей оставила комментарий под публикацией британского актера. Через некоторое время от имени артиста ей в мессенджере написал неизвестный. Он сообщил, что отправил ей посылку с подарками. Затем с женщиной связался якобы сотрудник курьерской службы, который проинформировал о поступлении отправления на ее имя, а также о необходимости оплаты начисленных пошлин и налогов. Будучи введенной в заблуждение, она несколькими частями перевела злоумышленнику более 4,7 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

После очередного требования о переводе, сотрудник банка посоветовал не перечислять деньги. После чего женщина обратилась в полицию. Красноярские полицейские совместно с подмосковными коллегами при поддержке Росгвардии задержали в Балашихе подозреваемого в мошенничестве, им оказался уроженец Нигерии. Сейчас мужчина заключен под стражу.