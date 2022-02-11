Начало суда по делу о диверсии на газопроводе в Крыму назначено на 18 февраля

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Крыма назначил на 18 февраля предварительное судебное заседание по уголовному делу о диверсии на газопроводе, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"В Верховный суд Республики Крым 26 января 2022 года поступило для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении трех лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 222.1, частью 3 статьи 226.1, пунктами "а", "б" части 2 статьи 281 УК Российской Федерации. Предварительное судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 18 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ 4 сентября задержали трех жителей Крыма: заместителя председателя запрещенного в России "Меджлиса" Наримана Джелялова, а также предполагаемых исполнителей - Асана и Азиза Ахтемовых. В Центре общественных связей ФСБ России 7 сентября сообщили, что произошедшая 23 августа на участке газопровода в районе села Перевального в Крыму диверсия была организована Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Как ранее сообщал со ссылкой на материалы дела представитель суда, обвиняемым вменяется умышленная установка на газопровод в селе Перевальном взрывного устройства, которое повредило газопровод, газоснабжение в селе было прервано.