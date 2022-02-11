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Рейс Екатеринбург - Сочи задержали из-за незапустившегося двигателя самолета

По информации "Уральских авиалиний", на устранение неполадки понадобится 1,5-2 часа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" Екатеринбург - Сочи задержан в пятницу из-за того, что у самолета не запустился двигатель, сообщается в официальном Telegram-канале авиаперевозчика.

"Самолет, планирующий выполнить рейс U6321 по маршруту Екатеринбург - Сочи, вернулся на стоянку по причине незапуска двигателя. Пассажиры на время ожидания вылета будут находиться в терминале аэропорта Кольцово, им будут предоставлены все услуги согласно ФАП (Федеральным авиационным правилам - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Уточняется, что неполадку планируется устранить в течение 1,5-2 часов.

По данным с сайта екатеринбургского аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь в 15:10 (13:10 мск).

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