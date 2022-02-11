В Севастополе обезвредили бомбы времен войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Специалисты МЧС в пятницу обезвредили авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны в пригороде Севастополя, из-за большого радиуса поражения были эвакуированы жители близлежащих домов, сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС.

"Было проведено обезвреживание взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Это две авиационные бомбы. Во время подготовительных работ [специалистами МЧС] дополнительно были найдены еще три взрывоопасных предмета", - сказала представитель ведомства.

Она уточнила, что снаряды находились около территории садовых товариществ "Шкипер" и "Сухарный" в пригороде. Однако из-за того, что зона поражения более 1 000 м, силами местных властей была организована эвакуация людей из находящихся неподалеку домов. Эвакуированным был предоставлен пункт временного размещения в доме культуры города Инкерман (входит в состав Севастополя).

По данным городского правительства, всего были эвакуированы 140 человек из 90 домов. Работы уже завершены, авиабомбы вывезены на полигон для последующего уничтожения, люди вернулись в свои дома.