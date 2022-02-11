В исправительной колонии в Ульяновской области заключенный совершил суицид

УЛЬЯНОВСК, 11 февраля. /ТАСС/. Тело осужденного обнаружено в исправительной колонии №10 (ИК-10) в Ульяновской области, предварительная причина смерти - суицид. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

"10 февраля в помещении одного из отрядов исправительной колонии №10 УФСИН России по Ульяновской области было обнаружено тело осужденного Г. 1994 года рождения, отбывавшего наказание за убийство. Предварительная причина смерти - суицид", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на место происшествия незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения. "Реанимационные мероприятия не принесли положительного результата. В учреждение была вызвана бригада скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть осужденного", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, признаков насильственной смерти не обнаружено. В учреждение прибыли сотрудники УФСИН России по Ульяновской области, УМВД России по региону, следственного управления СК России по Ульяновской области.

"В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. В порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ материалы дела направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - отметила представитель пресс-службы.

Ранее ТАСС сообщал, что в исправительной колонии №10 (ИК-10) в Ульяновской области осужденные 5 февраля объявили голодовку в знак несогласия с соблюдением режима. По уточненной информации УФСИН, от пищи отказались 54 заключенных, отбывающих наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и находящихся за нарушения установленного порядка отбывания наказания в штрафном изоляторе, помещениях камерного типа, отряде строгих условий отбывания наказания. В четверг вечером в пресс-службе регионального УФСИН ТАСС сообщили, что все участники голодовки возобновили прием пищи.