Уголовное дело возбудили по факту ДТП с четырьмя погибшими в Калмыкии

ЭЛИСТА, 11 февраля. /ТАСС/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с грузовиком в Калмыкии, в котором на месте происшествия, предварительно, погибли четыре человека и еще один пострадал. Прокуратура Калмыкии взяла на контроль ход расследования дела, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства республики.

Ранее со ссылкой на МВД России по Калмыкии сообщалось, что в 13:15 мск на 186-м км федеральной автодороги Р-22 "Каспий" в Кетченеровском районе произошло столкновение двух транспортных средств - грузового транспортного средства "Камаз" и автомашины "ВАЗ-2121". По предварительным данным, в результате столкновения от полученных травм на месте ДТП погибли водитель и три пассажира автомашины "ВАЗ-2121", один пассажир легковушки госпитализирован.

"Следственным отделением МО МВД России "Сарпинский" по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, ход расследования которого поставлен прокуратурой республики на контроль", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе о безопасности дорожного движения. На место ДТП выезжал прокурор Кетченеровского района республики Виктор Абушинов, добавили в пресс-службе.