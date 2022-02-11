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Шесть человек пострадали при стрельбе в Финиксе

Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию стрелявшего

ТАСС, 11 февраля. В результате инцидента со стрельбой в городе Финикс (штат Аризона) пострадала женщина, также ранены пятеро полицейских. Об этом в пятницу сообщило местное подразделение телекомпании Fox.

По его данным, подозреваемый забаррикадировался в здании. Как отмечается, полицейские прибыли на место происшествия после поступления сообщений о стрельбе, подозреваемый открыл огонь, когда один из стражей порядка подошел к дому.

Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию стрелявшего.

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