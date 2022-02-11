Движение по трассе "Таврида" в Крыму затруднено из-за столкновения двух грузовиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Водитель Scania пострадал в результате столкновения с дорожной техникой на трассе "Таврида" в Крыму, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике. Движение по направлению от Крымского моста в Симферополь временно осуществляется по одной полосе из-за ДТП.

"В 16:20 мск на автодороге "Таврида" (164-й км) водитель автомобиля Scania , не выбрав безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем "Камаз". В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Scania . На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства ДТП выясняются", - сказал собеседник агентства.

На сайте Упрдор "Тамань" сообщается, что "объезд организован через город Белогорск на 158-м километре". "По направлению в город Керчь [движение] осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.