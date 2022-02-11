Мужчину, расчленившего своего знакомого в Москве, заключили под стражу

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал мужчину, который убил и расчленил своего знакомого, чьи останки были обнаружены на мусороперерабатывающем заводе. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

"Суд избрал в отношении 44-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 апреля 2022 года. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения головы и рук мужчины при сортировке отходов на мусороперерабатывающем заводе в столице. 8 февраля обвиняемый, находясь на Флотской улице, зарезал 36-летнего мужчину. Чтобы избавиться от улик, он расчленил тело.