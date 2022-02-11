В Твери возбудили дело после падения глыбы льда на ребенка

ТАСС, 11 февраля. Следователи возбудили уголовное дело после падения ледяной глыбы на 10-летнего ребенка в Твери, в результате чего мальчик получил тяжелые травмы. Об этом в пятницу сообщает СК по Тверской области.

"Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области по факту травмирования 10-летнего мальчика, на которого упала наледь, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в пятницу на ребенка с крыши жилого дома на Волоколамском проспекте в Твери упали снег и наледь, в результате чего мальчик получил многочисленные телесные повреждения и травмы головы, он был доставлен в реанимацию. Следователи установили, что услуги ТСЖ "Волоколамка, 23" по управлению данным домом не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, так как по состоянию на 11 февраля очистка крыши дома не производилась.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалист, допрашиваются свидетели.