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Женщина пострадала при обрушении навеса над бассейном в Подмосковье

Пострадавшая после осмотра медиками отказалась от госпитализации

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Навес над бассейном обрушился в подмосковной деревне Александровка, в результате пострадала женщина. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В подмосковной деревне Александровка по улице Речная, дом 10, произошло обрушение поликарбонатного навеса над бассейном. В результате произошедшего пострадала 67-летняя женщина", - сказал собеседник агентства.

Площадь обрушения составила 60 кв. м. Пострадавшая после осмотра медиками от госпитализации отказалась.

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