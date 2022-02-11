Владимирский чиновник отдела опеки получил 2,5 года колонии за хищения денег у детей-сирот

ТАСС, 11 февраля. Сотрудник отдела опеки и попечительства Владимира получил 2,5 года колонии за хищения денег у детей-сирот при использования служебного положения. В общей сложности от его действий пострадали семь человек, сообщает в пятницу прокуратура Владимирской области.

"Октябрьским районным судом г. Владимира вынесен приговор 59-летнему сотруднику управления образования администрации города. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст. 30 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, и покушение на него)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, обвиняемый, будучи главным специалистом отдела опеки и попечительства управления образования администрации Владимира, занимался сопровождением детей-сирот, в том числе готовил документы на расходование социальных пенсий детей, которые поступали на их счета. Воспользовавшись незнанием несовершеннолетними своих прав, сотрудник опеки забирал часть денег себе, когда вместе с детьми приходил в банк для снятия средств. Всего материальный ущерб причинен семи потерпевшим на общую сумму более 250 тыс. рублей.

Подсудимый ущерб возместил в полном объеме, вину в преступлениях признал. В связи с чем суд приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима.