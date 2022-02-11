СМИ: на подорванной машине французского участника "Дакара" нашли следы взрывчатки

ПАРИЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Следователи из Франции и Саудовской Аравии обнаружили следы взрывчатого вещества на автомобиле французского участника ралли "Дакар" Филиппа Буртона. Об этом сообщает в пятницу радио RTL.

Источник, близкий к расследованию, сообщил радиостанции, что речь может идти о самодельном взрывном устройстве. В этой связи приоритетной версией следствия по данному делу остается террористический акт.

30 декабря прошлого года перед началом ралли "Дакар" в районе города Джидда в Саудовской Аравии произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек, находившихся в машине технической поддержки команды Sodicars. Находившийся за рулем французский гонщик Буртон с травмами ног был доставлен в больницу. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование произошедшего, в конце января в Саудовскую Аравию прибыли представители Главного управления внутренней безопасности Франции, а также криминалисты и представители антитеррористической прокуратуры.