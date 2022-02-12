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NHK: в Японии четыре человека погибли в результате пожара на кондитерской фабрике

На месте продолжают работать пожарные, возможные причины возгорания не сообщаются, отмечает телеканал

ТОКИО, 12 февраля. /ТАСС/. По крайней мере четыре человека погибли в результате пожара, произошедшего в ночь на субботу на кондитерской фабрике в префектуре Ниигата. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Мураками. По данным полиции и спасательных служб, пропавшими также числятся по крайней мере два других сотрудника фабрики, где в момент возгорания работали около 30 человек.

В настоящее время на месте продолжают работать пожарные. Возможные причины возгорания пока не сообщаются.

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Япония
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