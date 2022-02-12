На трассе в Прикамье столкнулись пять автомобилей

ПЕРМЬ, 12 февраля. /ТАСС/. ДТП с участием пяти автомобилей произошло на трассе М-7 "Волга" в Нытвенском районе Пермского края. Об этом сообщает в субботу региональное ГУ МЧС.

"В 09:30 мск 12 февраля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием 5 транспортных средств на 437-м км федеральной автодороги М-7 "Волга" в Нытвенском городском округе. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели деблокировали пострадавших. Всего в устранении последствий аварии принимали участие 25 человек и девять единиц техники. Движение по автодороге затруднено, организовано реверсивное движение по одной полосе. Причины ДТП уточняются.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, травмы получили три человека. "Их госпитализировали в состоянии средней тяжести", - рассказали в ведомстве.