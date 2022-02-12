У пенсионерки украли почти 400 тыс. рублей под видом подарка от Собянина к 8 марта

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Мошенники похитили почти 400 тыс. рублей у московской пенсионерки под видом премии и подарка к 8 марта от мэра столицы Сергея Собянина. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию заявила 77-летняя москвичка о том, что ей позвонила девушка и, представившись сотрудницей соцслужбы, сообщила, что пенсионерке к 8 марта Собянин якобы обещает денежную премию и подарок, который волонтеры доставят ей домой", - сказал собеседник.

Девушка звонила на городской телефон и попросила пенсионерку взять мобильный, после чего продиктовала ей алгоритм действий в приложении банка. В этот же день москвичка пошла в банк ВТБ и обнаружила списание с ее счета более 382 тыс. рублей. По этому факту полиция проводит проверку.