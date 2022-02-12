Пятнадцать машин столкнулись в трех ДТП на участке трассы под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Рядом с коттеджным поселком Карасьеозерский под Екатеринбургом столкнулись 15 автомобилей в трех ДТП. В результате аварий никто не пострадал, сообщили в субботу ТАСС в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

"По предварительным данным, на Новомосковском тракте в районе поселка Карасьеозерский произошло три ДТП. В первой аварии столкнулись пять автомашин, во второй семь транспортных средств, в третьей - три. В результате ДТП никто не пострадал", - сообщили в отделе.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествий.