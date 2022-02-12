{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Молодой человек погиб, спасаясь от снега, сошедшего с крыши частного дома в Подмосковье

Он поскользнулся и упал

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Молодой человек погиб, спасаясь от снежной массы, сошедшей с крыши частного дома в Люберцах. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел в ночь на 12 февраля. "По предварительным данным, компания молодых людей проводила время на дачном участке. В какой-то момент с крыши дома сошел снег. Отбегая от него молодой человек поскользнулся и упал. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала его смерть", - сообщила Врадий.

По факту гибели 22-летнего молодого человека проводится проверка. Следователи опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Теги
Россия
Один из обвиняемых в нападении на "Пятерочку" отказался от признания вины
Арестовали четверых подозреваемых
Читать полностью