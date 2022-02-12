Молодой человек погиб, спасаясь от снега, сошедшего с крыши частного дома в Подмосковье

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Молодой человек погиб, спасаясь от снежной массы, сошедшей с крыши частного дома в Люберцах. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел в ночь на 12 февраля. "По предварительным данным, компания молодых людей проводила время на дачном участке. В какой-то момент с крыши дома сошел снег. Отбегая от него молодой человек поскользнулся и упал. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала его смерть", - сообщила Врадий.

По факту гибели 22-летнего молодого человека проводится проверка. Следователи опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.