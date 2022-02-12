Один из обвиняемых в нападении на "Пятерочку" отказался от признания вины

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Один из четверых обвиняемых в нападении на магазин "Пятерочка" в Истре заявил, что отказывается от признательных показаний и собирается обжаловать решение об аресте. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Один из обвиняемых, Зафар Худойкулов, изначально признал вину. Однако позже он отказался от признательных показаний. Заявил, что не признает вину, оказался на месте преступления случайно, а, кроме того, решил обжаловать решение суда о заключении его под стражу", - сказал собеседник агентства.

Ранее Истринский суд Московской области арестовал приезжих из Таджикистана Хабибуллу Мухамадиева, Зафара Худойкулова, Назиркула Бобокулова и Акбарали Бурхонова.

В ночь 9 февраля в селе Новопетровское неизвестные в масках ворвались в магазин и избили его сотрудников. В результате кассир, женщина 1970 года рождения, погибла, директора магазина и его супругу госпитализировали. По данным СК, грабители похитили из кассы около 71 тыс. рублей и скрылись. Изначально сообщалось, что ущерб составил 96 тыс. рублей, однако позже выяснилось, что он меньше. Полиция задержала всех подозреваемых в совершении преступления. Возбудили уголовное дело о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ).