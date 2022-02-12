В Самарской области из-за густого тумана столкнулись 10 машин

САМАРА, 12 февраля. /ТАСС/. На Обводном шоссе в городском округе Тольятти около населенного пункта Васильевка Самарской области столкнулись 10 машин. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

"Утром 12 февраля в условиях густого тумана и ограниченной видимости на Обводном шоссе Тольятти на 5-м км (вблизи населенного пункта Васильевка) произошло столкновение 10 единиц транспортных средств. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался. Организовано беспрепятственное движение транспорта по одной полосе", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам заранее планировать свой маршрут из-за затруднения движения. В ведомстве отметили, что на момент ДТП проезжая часть была расчищена по всей ширине и обработана противогололедным материалом.