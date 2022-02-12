{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В автобусе в Китае произошел взрыв

Точное количество пострадавших не приводится

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Взрыв произошел в субботу в автобусе в городе Шэньян (административный центр провинции Ляонин, Северо-Восточный Китай). Как сообщила газета "Хуанцю шибао", несколько пассажиров получили травмы.

Взрыв прогремел в 17:52 по местному времени (12:52 мск), когда автобус находился на пересечении проспекта Хуанхэ дацзе и улицы Ниншаньлу в районе Хуангу.

В салоне был сильный хлопок, взрывная волна выбила стекла и повредила внешнюю обшивку автобуса. На видеозаписи очевидцев запечатлены по меньшей мере двое окровавленных мужчин.

Полиция устанавливает причины происшествия. Точное количество пострадавших не приводится.

Теги
Китай
Экс-охранник получил два года колонии по делу о гибели ребенка от удара током в Оренбуржье
Также в результате инцидента пострадали два подростка
Читать полностью