В Дагестане ликвидировали вторую за неделю подпольную оружейную мастерскую

МАХАЧКАЛА, 12 февраля. /ТАСС/. Полиция в Дагестане пресекла деятельность второй подпольной оружейной мастерской за неделю. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД по Дагестану.

Ранее сотрудники полиции в Кайтагском районе пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению оружия.

"Полицейскими Табасаранского района в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках операции "Оружие" и обыска в доме 33-летнего жителя села Тураг обнаружена подпольная мастерская по изготовлению патронов к гражданскому стрелковому оружию. В результате обследования в подсобном помещении дома, используемого в качестве цеха, обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья ТОЗ-34-28, охотничье ружье ТОЗ-16, боеприпасы и оборудование для их изготовления. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятое оружие направлено на экспертизу, а подозреваемый доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Стражами порядка выясняют, где мужчина приобрел обнаруженное оружие.