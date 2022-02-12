Детей, выявленных по делу о торговле младенцами в Красноярске, могут передать под опеку

КРАСНОЯРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Детей, которых выявили в рамках уголовного дела о торговле новорожденными младенцами в Красноярске, могут передать под опеку. От этом в субботу ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее в Красноярске было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей центра суррогатного материнства "Дидилия", которых подозревали в торговле новорожденными младенцами. При расследовании было установлено 19 младенцев. Все дети помещены в дом малютки. СМИ сообщали о красноярке Дарье Стулинской, работавшей няней одного из детей из центра. Женщине и ее семье отказывают в его усыновлении, из-за неясного юридического статуса ребенка.

"Мы будем с опекой (органами опеки - прим. ТАСС) прорабатывать возможность передачи детей под опеку гражданам, по няне также будет проверено ее соответствие требованиям, предъявляемым опекуну", - сообщил собеседник агентства.

В свою очередь детский омбудсмен в Красноярском крае Ирина Мирошникова заявила ТАСС, что занимается этой темой. "Мы сразу говорили, что, если биологические родители заявят о себе, они смогут забрать своих детей. Если не заявят, значит будем устраивать здесь детей. Естественно, никакой заинтересованности, чтобы держать их в учреждении и не отдавать в семьи, нет", - подчеркнула она. Также она отметила, что общается со Стулинскими. "По этой конкретно [семье] есть движение [по усыновлению], но, честно говоря, во всеуслышание я не могу говорить. Тем более, эти люди ко мне обращаются, и мы с ними общаемся", - сообщила омбудсмен.

О деле

По версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина привлекал за вознаграждение женщин к рождению детей для третьих лиц. Оформлялись документы, позволяющие ему забирать новорожденных детей из роддомов для передачи иностранным гражданам за деньги. Для этого мужчина и его знакомые подыскивали гражданок России и Казахстана, готовых родить ребенка для других людей. После этого в Камбодже женщины проходили организованную подозреваемыми медицинскую процедуру, в результате которой наступала беременность.

В 2020 году женщины родили в роддомах Красноярска детей, после этого по указанию подозреваемых в ЗАГСе получили свидетельства о рождении на детей. В нотариальной конторе женщины оформили доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять свои интересы в государственных органах, и получили 850 тыс. рублей за передачу детей.

СК возбудил также уголовное дело по фактам халатности в отношении заместителя главного врача перинатального центра в Красноярске. Также возбуждено уголовное дело по факту торговли новорожденными детьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) и три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа"). Были задержаны и заключены под стражу директор фирмы и двое его знакомых, супруга предпринимателя помещена под домашний арест. Всего в уголовном деле девять фигурантов. В отношении одной из суррогатных матерей выделено в отдельное производство и уже рассматривается в суде Красноярска.