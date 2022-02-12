Задержан второй фигурант дела об убийстве мужчины, чье тело нашли на полигоне Подмосковья

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Задержан второй обвиняемый в убийстве 45-летнего мужчины, тело которого в январе этого года было обнаружено на мусорном полигоне в Подмосковье, суд поместил его под стражу. Об этом сообщается в субботу на сайте следственного управления СК РФ по Тульской области.

Ранее по подозрению в совершении преступления был задержан 40-летний житель Ленинского района Тульской области.

"В ходе грамотно спланированных следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами следственного управления во взаимодействии с сотрудниками подразделений УМВД России, по подозрению в совершении преступления установлен и задержан еще один подозреваемый - 45-летний житель Тверской области", - говорится в сообщении.

12 февраля по ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 6 января в поселке Плеханово Ленинского района Тульской области злоумышленники совершили разбойное нападение на потерпевшего, избили его и забрали банковскую карту, а затем убили. Его тело вывезли на территорию Московской области. Как сообщалось, фрагменты тела 9 января были обнаружены на территории мусорного завода в подмосковной Кашире.

В рамках расследования уголовного дела продолжаются следственные и иные процессуальные действия. Обоим фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего") и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем").