Органы профилактики не учли условия проживания раненого в Энгельсе мальчика

ТАСС, 12 февраля. Многочисленные нарушения обнаружены в действиях должностных лиц органов системы профилактики по отношению к мальчику, пострадавшему в Энгельсе в результате покушения на убийство. Так, не были учтены условия проживания и воспитания ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

"Органами системы профилактики не были учтены условия проживания, воспитания и нравственного развития несовершеннолетнего. Женщина не трудоустроена, проживала на пособие малолетнего. Несовершеннолетний не посещал дошкольное образовательное учреждение. При этом не осуществлялось взаимодействие между органами системы профилактики, на территории которой женщина ранее проживала", - отметили в ведомстве.

Таким образом, мать несовершеннолетнего была снята с профилактического учета необоснованно.

По данным следствия, 12 февраля ночью, не позднее 01:15, 29-летняя женщина находилась со своим пятилетним сыном по адресу своего места жительства в квартире дома по улице Полтавской в Энгельсе. Женщина, находясь в состоянии опьянения, с целью убийства малолетнего сына нанесла ему множественные колото-резаные ранения тела, в том числе в область груди, живота и шеи. Услышав шум, соседи вызвали сотрудников полиции и бригаду скорой медицинской помощи. Медицинские работники госпитализировали ребенка, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

По факту происшествия отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области расследует уголовное дело о покушении на убийство ребенка. Новое дело было возбуждено по факту халатности в отношении неустановленных должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Саратовской области.

Сотрудники полиции задержали 29-летнюю мать ребенка, подозреваемую в совершении преступления, и доставили ее в следственный отдел, с ней проводятся следственные действия. Женщина признала вину и раскаялась. Сейчас СК выполняет комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, осуществляется сбор информации о семье, где воспитывался ребенок. По данным источника ТАСС, в понедельник суд изберет женщине меру пресечения, следователи планируют ходатайствовать о ее заключении под стражу.